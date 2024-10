Corte de gastos: Está uma 'forçação boba'. Não é assim que funciona, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 30, que há uma "forçação boba" em torno das propostas de corte de gastos ao ser questionado por jornalistas sobre a agenda. "Está uma forçação boba. Não é assim que funciona", disse.

O ministro afirmou ainda que "não teve nada" na reunião de hoje da Junta de Execução Orçamentária (JEO). Mais cedo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a agenda de gastos poderia ser discutida no encontro.

A equipe econômica vem sendo pressionada pelo mercado financeiro a dar novas sinalizações em torno das propostas de corte de despesas. O dólar chegou a saltar a R$ 5,77 às 12h30 desta quarta-feira em meio à expectativa sobre quais propostas deverão ser apresentadas e terem aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com o Projeções Broadcast, a mediana do mercado indica que haverá corte de R$ 25,50 bilhões nas despesas do governo, no âmbito das medidas de ajuste fiscal atualmente em discussão pelo Ministério da Fazenda.