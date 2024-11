BC: Inflação cheia e dados subjacentes estão acima da meta nas divulgações mais recentes

O Banco Central salientou nesta quarta, 6, que a inflação cheia e as medidas subjacentes se situaram acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes. Em comunicado divulgado após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de aumentar a Selic de 10,75% para 11,25% ao ano, o colegiado também enfatizou que o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo.

De acordo com o documento, as expectativas de inflação para 2024 e 2025 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 4,6% e 4,0%, respectivamente. Já a projeção de inflação do Copom para o segundo trimestre de 2026, atual horizonte relevante de política monetária, situa-se em 3,6% no cenário de referência.

Na reunião de setembro, a cúpula do BC tinha escrito que os indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho estavam com dinamismo maior do que o esperado. Naquela ocasião, houve a sinalização de que o hiato do produto se deslocou para o campo positivo. O Copom já tinha constatado na reunião passada que tanto o IPCA cheio como os dados subjacentes estavam acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes.