Criptomoedas: bitcoin avança, mirando US$ 100 mil pós-Trump, e impulsionado por ETF de opções

O bitcoin avançou nesta quarta-feira, 20, renovando novamente seu recorde histórico, em um cenário no qual o ativo se aproxima cada vez mais da marca simbólica de US$ 100 mil. Desde a eleição de Donald Trump, a criptomoeda já acumula uma valorização de cerca de 35%, impulsionada por nomeações do futuro presidente para seu gabinete. Além disso, desde ontem, o avanço do volume de negociações do mercado de opções dos fundos negociados em bolsa (ETF) do bitcoin vem sendo observado com grande atenção.

Pouco depois das 17h15 (de Brasília), o bitcoin subia 0,40%, a US$ 93.900,83, enquanto o ether recuava 2,38%, a US$ 3.055,65, de acordo com a Binance.

"O novo recorde histórico do Bitcoin reflete um marco em seu preço e uma mudança fundamental em sua aceitação política e econômica", disse Antonio Di Giacomo, analista da XS.com.

"A demanda spot, o posicionamento de derivativos e as intenções corporativas de adicionar bitcoin às participações em tesouraria estão todos enquadrando o cenário", aponta o Julius Baer. "Olhando para o futuro, deverá ocorrer volatilidade. Os preços estão elevados e o mercado está relativamente sobrecarregado, mas com uma forte demanda, poderá permanecer como está. Vemos ventos contrários mínimos no futuro de curto prazo do bitcoin", projeta. A euforia dos investidores foi impulsionada pelas últimas nomeações de Trump, pelo anúncio de novos departamentos como o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) e, por último, pelas tesourarias corporativas, avalia o banco.

Um novo fator favorável, não relacionado à política, surgiu ontem: o início da negociação de opções no iShares Bitcoin Trust, o maior fundo Bitcoin negociado em bolsa. Houve um grande volume de opções de mais de 350.000 contratos na terça-feira, equivalente a 35 milhões de ações, e cerca de 80% do volume foi em opções de compra, o que equivale a uma aposta otimista no bitcoin.

A MicroStrategy também está impulsionando: a empresa turbinou sua onda de compras de bitcoin este mês com vendas de ações de US$ 6,6 bilhões desde 31 de outubro, que foram investidas em compras. A MicroStrategy disse na quarta-feira que precificou US$ 2,6 bilhões em dívida conversível que será usada para comprar mais bitcoin. Esse conversível tem uma taxa de 0%, igualando a taxa mais baixa deste ano em um novo negócio conversível, e obteve um alto prêmio de conversão de 55%, refletindo a forte demanda dos investidores pelo negócio.

*Com informações Dow Jones Newswires.