Ibovespa pega carona em NY e sobe após tombo de 3% na véspera

Para Daiane Gubert, head de assessoria de investimentos da Melver, a alta do Índice Bovespa é apenas uma tentativa de recuperar parte do tombo da véspera, pois as incertezas fiscais persistem.

"A sensação é de que o governo está desafiando o País, levando ao limite. Não me parece haver uma ótica que irá salvar o Brasil se não pelo controle de gastos. Vemos o dólar e os juros altos por conta do risco fiscal, e empresários estão enviando dólares para o exterior não por especulação, mas por proteção", diz Gubert, ao referir-se à afirmação feita ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que indicava que o real está se depreciando por conta de ataque especulativo.

Os mercados também monitoram os leilões de dólar do Banco Central e de títulos do Tesouro Nacional, com o intuito de reduzir a volatilidade na divisa americana ante o real e nos juros futuros. Hoje o BC fez dois leilões, e após a moeda subir ante o real a R$ 6,30, virou para baixo e cedia 1,44%, a R$ 6,173 às 11h30. Já os juros futuros avançavam.

Ao mesmo tempo, avaliam o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado há pouco, que ressaltou que as condições financeiras ficaram bem mais restritivas agora do que há um trimestre, principalmente em decorrência da depreciação cambial e da elevação dos juros futuros domésticos. No RTI, o Banco Central destaca que a probabilidade de o IPCA de 2025 superar o teto da meta, de 4,5%, aumentou de 28% para 50%.

Ontem, além de adiar as votações finais para esta quinta, a Câmara aprovou o pacote fiscal que limita o bloqueio de emendas apenas às não obrigatórias e confirmou a revogação do antigo DPVAT. Analistas estimam que a economia com as medidas vai girar entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões, aquém dos R$ 71 bilhões propostos em dois anos. O ministro da Fazenda deve trabalhar durante as férias em janeiro, focando na análise de outras medidas para reforçar o arcabouço.

Conforme Gubert, da Melver, mesmo que o Haddad atue em direção a medidas para melhorar as contas públicas será insuficiente para restaurar a confiança dos investidores, dado que o Congresso estará em recesso. "Sozinho não consegue. O problema é o termômetro. A narrativa do governo é o PIB, que está crescendo, e então olha a fotografia que está boa, mas o mercado está olhando o filme, que está ruim", avalia.