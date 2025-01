Mercado vê cenário de Fed mais conservador em ciclo de corte de juros após dados nos EUA

A curva futura embute um cenário mais conservador para o processo de relaxamento monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), depois que dois dados sugeriram resiliência da economia dos EUA. Os ajustes aparecem na plataforma de monitoramento do CME Group, que captou as mudanças na precificação após o relatório Jolts e o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês).

Há pouco, a ferramenta mostrava 21,1% de chance de o Fed manter a taxa básica no nível atual (entre 4,25% e 4,50%) até dezembro, comparado com 16% antes dos indicadores. A hipótese de haver um corte de apenas 25 pontos-base no período também aumentava, de 35,2% para 37,6%. Por outro lado, a possibilidade de haver uma redução de 50 pontos-base recuava de 30% para 27,5%.

O mercado também deslocou de maio para junho o primeiro mês em que chance de o Fed voltar a cortar juros aparece como majoritária. Em relação à reunião deste mês, o risco de uma manutenção da taxa básica subia para 93,1%.