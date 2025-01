Alívio nos juros após dado de serviços e CPI dos EUA anima Ibovespa, que sobe a 121 mil pontos

O Ibovespa avança nesta quarta-feira, 15, em sintonia com a valorização das commodities e dos índices de ações internacionais. Investidores avaliam o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) norte-americano, que trouxe números um pouco menos pressionados da inflação americana, conforme especialistas. A leitura reforça o quadro de arrefecimento retratado ontem no PPI, que avalia os preços no atacado, após a forte geração de vagas de emprego nos EUA, segundo o payroll (relatório de emprego) divulgado na sexta-feira.

Nesta quarta, o volume financeiro promete superar a média diária dos R$ 20 bilhões devido ao vencimento de opções sobre Ibovespa.

Neste ambiente mais tranquilo no exterior, os rendimentos dos Treasuries cedem e influenciam os juros futuros, que ainda refletem a queda mais forte do que a esperada no volume de serviços em novembro em relação a outubro. Desta forma, estimula principalmente alta de alguns papéis mais sensíveis a juros, ainda que o cenário seja de Selic saindo dos atuais 12,25% para no mínimo 14,25% ao ano em março, conforme a indicação do Banco Central.