Dólar cai pelo 5º dia com tom brando de Trump sobre China e de olho em dados de c/c

O real se beneficia também do déficit em conta corrente em dezembro e 2024 no País abaixo da mediana das projeções do mercado, enquanto os resultados do Investimento Direto no País (IDP) de US$ 2,765 bilhões em dezembro e de US$ 71,070 bilhões em 2024 superaram as estimativas dos economistas.

No radar está a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir com alguns de seus principais auxiliares medidas para baixar os preços dos alimentos.

Às 9h37 desta sexta, o dólar à vista caía 0,31%, a R$ 5,9074. O dólar futuro para fevereiro recuava 0,35%, a R$ 5,9130.