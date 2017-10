"A crise já acabou e o Brasil está crescendo", diz ministro da Fazenda

Do UOL, em São Paulo

Em entrevista à emissora pública NBR nesta segunda-feira (30), o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a falar da importância das reformas para o país e afirmou que a crise econômica "acabou" no Brasil.

"Atravessamos a maior recessão da nossa história, uma crise dessa profundidade tem os seus efeitos que se prolongam por um tempo. Mas agora a crise já acabou e o Brasil está crescendo", afirmou. Segundo ele, uma indicação de melhora é a criação de empregos. "Hoje já temos criados, desde o inicio do ano, mais de 1 milhão de empregos", disse.

Sobre a reforma trabalhista, que vai entrar em vigor no dia 11 de novembro, Meirelles afirmou que ela deve criar mais de 6 milhões de empregos no país. Para o ministro, "a grande mudança na reforma trabalhista é dar mais poderes para o trabalhador negociar as suas próprias condições de trabalho".

Meirelles disse ainda que a projeção oficial atual de crescimento da economia no próximo ano é de 2%, mas deverá ser revisada. "Vamos fazer uma revisão proximamente, mas não me surpreenderia se estiver acima de 3% de crescimento para o ano de 2018."

Previdência em 2017

Perguntado sobre a reforma da Previdência, Meirelles disse que aprovar a reforma em 2018, ano eleitoral, seria difícil. Ele defendeu a aprovação da proposta ainda em 2017.

"Se [a reforma] não for feita agora, será o primeiro desafio do próximo governo", afirmou, acrescentando que a reforma é importante para manter as condições de crescimento econômico.

Orçamento de 2018

Meirelles afirmou ainda que as medidas que farão parte do Orçamento deste ano ainda estão sendo avaliadas e que elas podem ser enviadas ainda nesta segunda-feira ao Congresso, mas lembrou que dependem de avaliação do presidente Michel Temer, que deve deixar o hospital nesta tarde.

