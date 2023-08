Planos frustrados com 123milhas: 'Ia ser nossa 1ª viagem para a Europa'

Problemas com a empresa não são novidade. No ano passado, o UOL relatou problemas enfrentados por consumidores que compraram passagens pela 123milhas, mesmo período em que o Hurb começou a ter problemas com seus pacotes promocionais. Nos últimos 12 meses foram feitas 65.764 reclamações no Reclame Aqui contra a empresa. Do total, 20.142 foram feitas nos últimos seis meses.