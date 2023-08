Parcelado sem juros no cartão só existe no Brasil? Como é em outros países?

Ideia é reduzir a taxa de juros do cartão de crédito e até mesmo acabar com o rotativo. A taxa média de juros do crédito rotativo cobrada pelos bancos estão hoje em cerca de 440% ao ano. No mês passado, a inadimplência na modalidade ficou em 49,1%.O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sugeriu que as faturas não pagas iriam direito para o parcelamento, com taxa mensal de 9%, o que corresponderia a 181% ao ano, bem abaixo dos juros atuais do rotativo.