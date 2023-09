Brastemp atualiza marca e tenta emplacar novo bordão: 'É outro mundo'

Levamos a ideia para outros países e todos repetiram que isso acontecia com eles também. Conseguimos trazer um ponto de vista emocional de uma geladeira. Para o comercial, também fizemos uma curadoria de geladeiras antigas: passamos pela história do produto.

Como ficamos um tempo afastados da mídia, investindo bastante em produto e inovação, sabíamos que agora era preciso se reconectar com as pessoas, lembrá-las que somos a Brastemp. E o jeito mais fácil de se reconectar com as pessoas é pela emoção.

Agora estamos na segunda fase da campanha, que mostra todas essas mudanças que o nosso produto vivenciou (e que ainda vivencia). A gente discute um pouco dessa nova sociedade, com novos comportamentos, porque as pessoas evoluíram, o mundo evoluiu e a Brastemp também. E aí a gente começa a trazer essas pautas que às vezes, para as novas gerações, faz todo o sentido do mundo.

Mesmo com outras marcas no mercado, que chegaram há menos tempo, a Brastemp nunca perdeu força - ela venceu as 16 edições da categoria Lava roupas do Top of Mind, por exemplo. A publicidade fez diferença nisso?

Não tenho a menor dúvida. O antigo "Não é assim uma Brastemp" não é uma assinatura, é um comercial de TV. Esse jargão foi criado a partir de uma comunicação estabelecida pela marca. E por que a gente podia falar isso com tanta certeza? Porque os produtos, de fato, entregam qualidade. A Brastemp investe 30% a mais em qualidade do que o concorrente. Temos muita certeza de que estamos entregando um produto muito bom.

Essa marca sempre foi icônica: trouxe a primeira máquina de lavar para o Brasil, trouxe a primeira secadora para o Brasil, trouxe o primeiro frost free para o Brasil, trouxe a primeira máquina de lavar louça para o Brasil. Nossos produtos mudam o comportamento.