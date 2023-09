Motorola volta a investir no mercado premium: 'Tínhamos uma lacuna'

Uma das iniciativas recentes foi o lançamento dos modelos Razr 40 e Razr 40 ultra, com a cantora Gloria Groove interpretando a música "Oops!...I Did it Again", sucesso dos anos 2000, em campanha criada pela agência Euphoria Creative.

Para entender mais sobre o movimento recente da marca e boom dos aparelhos dobráveis, o UOL Mídia e Marketing conversa com Juliana Mott, head de marketing da Motorola. Confira:

Os celulares dobráveis estão em alta entre os lançamentos recentes. Eles são os novos queridinhos do consumidor?

Sim. É um objeto de desejo. Nesse nosso último lançamento, viemos com um top de linha e com outro, com a tela menor, mas que responde as principais funções de usabilidade para o consumidor.

Esse movimento permite preços mais baixos e, com isso, vemos que o mercado desse formato tem crescido muito (Nota da redação: o mais barato chega a custar R$ 2.999, em alguns planos com as operadoras; o topo de linha sai por R$ 7.999). A gente começa a dar mais acessibilidade e isso tem muito do DNA de Motorola: democratizar tecnologia,