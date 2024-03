Quem são os 2 grupos que vão operar o trem que ligará São Paulo a Campinas

Com sede em São Bernardo do Campo, no ABCD paulista, o grupo tem hoje mais de 10 mil funcionários. Atingiu a receita líquida de R$ 2,9 bilhões em 2023, segundo o relatório demonstrações financeiras individuais e consolidadas, divulgado no seu site.

O resultado é 18% superior ao atingido em 2022. No documento também consta que "em meio a um cenário repleto de desafios econômicos, ambientais e sociais, em 2023 o Grupo Comporta se empenhou em promover um crescimento sustentável das suas atividades nas empresas que compõem o grupo, que hoje juntas possuem uma frota de mais de seis mil veículos, atendendo um total de 80,7 milhões de pessoas em mais de 70 cidades, em 16 estados".

CRRC forneceu trens para MetrôRio e SuperVia

A CRRC é uma estatal chinesa que fabrica trens e materiais ferroviários. É considerada uma das maiores empresas do mundo no setor, com 180 mil funcionários e 46 subsidiárias. Já forneceu trens para a Supervia e o metrô do Rio de Janeiro.

A companhia, com sede em Pequim, na China, tem rendimento anual de US$ 37,8 bilhões (R$ 187 bilhões), ocupando o 266º lugar de top 500 da Fortune do mundo, segundo descreve eu seu site.

Seu foco é a produção de equipamentos de transporte ferroviário, infraestrutura urbana e indústria de serviços.