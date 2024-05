Brasil abre 240 mil vagas de trabalho com carteira assinada em abril

No balanço de 2024, todos os meses tiveram mais contratações do que demissões. Como as contratações, o saldo de vagas CLT totaliza 958.425 empregos no acumulado do ano até abril. O desempenho é fruto de 8,9 milhões de admissões e 7,9 milhões de desligamentos.

Ao comparar com a metodologia anterior, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirma que o saldo é o melhor para abril dos últimos 11 anos. Para o primeiro quadrimestre, o resultado é o maior em um período de 13 anos.

País conta com 46,5 milhões de vínculos celetistas ativos. O valor, referente ao mês de abril, representa uma variação positiva de 0,52% em relação ao estoque do mês anterior.

No acumulado dos últimos 12 meses, o indicador indica para 1,7 milhão de novos empregos. O saldo apresentado pelo Caged ocorre a partir de 24,2 milhões de contratações e 22,5 milhões de desligamentos entre maio de 2023 e abril de 2024.

Todos os setores contrataram em abril. No período, o destaque fica por conta dos serviços, com 138.309 novas admissões. Na sequência, aparecem a indústria (+35.990 postos), a construção (+31.893 cargos), o comércio (+31.893 vagas) e a agropecuária (+6.576 colocações).

Movimento confirma dados apresentados pela Pnad. A pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), também divulgada nesta quarta-feira, mostra que a população com carteira assinada atingiu o maior nível da série, iniciada em 2022, no trimestre encerrado em abril.