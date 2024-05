Plano Safra 24/25 deve ter novo recorde, mas setor aguarda seguro maior

Mas governo precisa fazer direcionamentos. Com a chegada do anúncio do Plano e frente às grandes perdas nas culturas gaúchas, entretanto, Pedro Estevão Bastos de Oliveira, vice-presidente da Abag (Associação Brasileira de Agronegócio) afirma que esta edição precisa focar em alguns pontos. "O Plano é sempre muito esperado e estão falando de algo em torno de R$ 550 bilhões em recursos. É bastante dinheiro, mas, basicamente, cobre um terço das necessidades, não cobre tudo. Então cabe ao governo fazer alguns direcionamentos", pontua.

Valor do seguro é um ponto que precisa ser observado. Segundo o vice-presidente da Abag, o restante dos recursos do setor é dividido entre as trades de financiamento e o capital de giro próprio dos agricultores."Temos alguns itens que estão prementes, pedindo mais atenção. O primeiro é o seguro. Esse ano o governo colocou R$ 900 milhões para seguro, e o pessoal tem pedido para a próxima safra R$ 4 bilhões, lembrando que a safra 23/24 teve um problema climático muito grande no Brasil", diz Oliveira.

Necessidade de armazenamento melhor. Outro ponto importante é a armazenagem, uma vez que pede investimentos altos e os juros mais baixos do Safra podem ser um diferencial. "Nós temos um déficit de 120 milhões de toneladas. Isso é um problema muito sério para o agricultor, porque às vezes deixa ao ar livre e perde [colheita] por chuva. Há dois anos que o governo tem colocado muito pouco dinheiro no investimento", afirma o vice da Abag.

Práticas sustentáveis. Oliveira reforçou ainda que a catástrofe no Rio Grande do Sul deixou "claro para todos" que o Brasil tem um problema climático em mãos. "Ano passado o governo já tinha falado em dar crédito diferenciado para produtores com práticas sustentáveis, esse é um bom caminho, que a médio e longo prazo pode mitigar [efeitos da] mudanças climáticas", avalia o vice.

Setor aguarda o aceite de proposta. Almir Torcato, gestor corporativo da Canaoeste (Associação dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo), diz que o setor aguarda o aceite da proposta elaborada pela CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) em conjunto com as federações, sindicatos, produtores e entidades setoriais. O documento, entregue em 24 de abril ao ministro Fávaro, segundo Torcato, solicita, entre outros pontos, "R$ 570 bilhões em recursos financiáveis para a temporada, um aumento de 30,8% em relação aos R$ 435,8 bilhões anunciados para o ciclo 2023/24, destinados a produtores de todos os portes (pequenos, médios e grandes)".

Valor é essencial para manter o desenvolvimento do setor. Para o gestor, esse aumento no volume financeiro é agora essencial para manter o desenvolvimento do setor, bem como a equalização dos juros, pois "linhas de crédito com taxas em dois dígitos pesam para o produtor".