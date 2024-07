Inflação desacelera no mundo e abre espaço para cortes de juros

Como todos os Banco Centrais atuaram fortes e sincronizados, isso começa a refletir também semelhantemente na redução da inflação nos países.

Adauto Lima, economista-chefe da Western Asset

Cenário aproxima os Estados Unidos do corte dos juros. A desinflação aumenta as expectativas para os próximos passos do Fed, que pode antecipar a estratégia de afrouxamento da política monetária. "O mercado acredita na possibilidade de ter um corte de juros já em setembro nos EUA e, possivelmente, mais um em novembro", afirma Renato Nobile, analista da Buena Vista Capital.

Presidente do Fed adota tom de cautela. Em declaração no Congresso no início desta semana, Jerome Powell destacou que, apesar da recente perda de força, a inflação permanece acima da meta. Ele diz que as variações da taxa de juros ocorrerão "quando e como elas precisarem ser tomadas".

Trajetória de reduções dos juros já começou na Europa. No início de junho, o BCE (Banco Central Europeu) cortou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, de 4% para 3,75% ao ano. A decisão representa a primeira baixa dos juros no bloco desde setembro de 2019.

O processo de relaxamento monetário, tanto pelo BCE quanto pelo Fed, promete ser lento, possibilitando um distanciamento gradual das condições financeiras internacionais.

João Rosal, economista da Terra Investimentos

Benefícios ao Brasil

Os efetivos cortes de juros no mundo desenvolvido afeta o Brasil de maneira positiva. A avaliação dos economistas considera que os juros globais mais baixos têm potencial de atrair os investimentos estrangeiros e, consequentemente, reverter a recente desvalorização da moeda brasileira ante o dólar.