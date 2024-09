BC define hoje novo patamar da taxa Selic; mercado prevê 1ª alta desde 2022

O Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) volta a se reunir nesta quarta-feira (18) para o veredito final sobre o futuro da taxa básica de juros. As projeções do mercado financeiro apontam que os diretores da autoridade monetária votarão pela alta de 0,25 ponto percentual da taxa Selic. Se confirmada, a expectativa resultará na primeira elevação dos juros desde agosto de 2022.

O que aconteceu

Reunião entre diretores do BC define novo patamar dos juros. O segundo dia de encontro entre os membros do Copom terminará com o veredito sobre o nível da taxa Selic. O anúncio deve ocorrer após as 18h.

Reunião do colegiado começou nesta terça-feira (17). No encontro, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e os diretores fizeram apresentações técnicas sobre as perspectivas da economia e o comportamento do mercado financeiro. Hoje, o Copom avalia as possibilidades futuras antes de definir o nível da Selic para os próximos 45 dias.