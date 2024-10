Quem é Nord Anglia, grupo inglês que comprou escolas de elite em São Paulo

Quem é a Nord Anglia Education?

Um dos maiores do mundo. O grupo Nord Anglia Education tem 87 colégios em 33 países e é o maior conglomerado de educação premium do mundo, com 85 mil estudantes entre 2 e 18 anos, segundo os dados mais recentes.

Grupo adquiriu escolas premium da Europa. No portfólio, tem o College Alpin Beau Soleil, na Suíça, reconhecido mundialmente como um dos melhores colégios internos do mundo, e o Oxford International College, escola independente com a melhor classificação da Inglaterra. O grupo diz que um a cada dois alunos frequenta as 100 melhores universidades do mundo, como Harvard, Oxford, Sanford, King's College e MIT.

Parceiros internacionais. O grupo internacional conta com colaborações globais com instituições como Unicef, a escola de música Juilliard School, Massachusetts Institute of Technology, o MIT, e IMG Academy.

Nord Anglia Education foi fundada por Kevin McNeany em 1972. Inicialmente a ideia era ensinar inglês como língua estrangeira e chegou a ter um negócio de creche e berçário nos anos 2000, mas vendeu pouco depois para concentrar-se no negócio das escolas internacionais. Desde 2003, o CEO da companhia é Andrew Fitzmaurice.

O conglomerado estreou na Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE, em 2014, com um IPO que arrecadou US$ 304 milhões. O OPA veio em 2017, ao ser comprada pela gestora sueca EQT e por um fundo de pensão canadense, o Canada Pension Plan Investment Board, que seguem sendo os controladores.