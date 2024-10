Haddad diz que expectativa de avanço do PIB pode ser revista novamente

Ele comparou a situação atual com a vivida entre 2011 e 2013. Ao classificar o período com "os bons tempos" fiscais, Haddad recorda que as receitas no início da década passada correspondiam a 19% do PIB e as despesas representavam 17%. "Isso se invertível", observou.

Ministro vê Brasil próximo de reconquistar o grau de investimento. Haddad disse ver o comunicado de elevação da nota de crédito pela Moody's como "muito fiel" com a percepção que ele tem sobre a economia nacional. "Estamos em uma roda que pode nos dar o grau de investimento até 2026", avalia.

Se defendermos a arquitetura do arcabouço fiscal, vamos chegar ao grau de investimento.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Haddad avalia que trabalho com o Congresso está mais harmonioso. Segundo o ministro, não cabe somente ao Executivo o cumprimento das normas. Ainda assim, ele diz ver com bons olhos a chance de avanço das propostas no Legislativo. "Sempre é um desafio político a condução da política econômica, mas as condições que vemos hoje, inclusive no Congresso, pavimentam um caminho do dialógico", afirmou.