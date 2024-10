Em Londres, Campos Neto destacará sucesso do Open Finance brasileiro

Robert Wigley, presidente da UK Finance, associação que reúne empresas do setor financeiro do Reino Unido, também falará no primeiro painel do evento e deve ressaltar o pioneirismo brasileiro no movimento de moeda digital e Open Finance.



O Reino Unido tem sido um jogador-chave no setor financeiro global, e sua relação com o Brasil é vital para ambas as nações. No ano passado, o Reino Unido exportou £ 340 milhões em serviços financeiros para o Brasil.

Robert Wigley

O próximo passo, por lá, será a emissão de títulos públicos digitais. De acordo com Wigley, isso não só aumentaria a eficiência do financiamento governamental como ofereceria uma forma moderna, segura e acessível para investidores participarem do mercado de dívida nacional.

Temer e Pacheco também estarão presentes no evento

Rodrigo Pacheco no coquetel de abertura do LIDE Brazil Conference London Imagem: Felipe Gonçalves/LIDE

Além de Campos Neto, o evento terá a participação de personalidades como o ex-presidente Michel Temer; o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco; a copresidente do Painel Internacional de Recursos da ONU (Organização das Nações Unidas) e ex-ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira; e o embaixador do Brasil no Reino Unido, Antonio Patriota, entre outros líderes políticos e empresariais.

Ao todo, serão cinco painéis sobre desenvolvimento sustentável, transição energética, indústria, comércio e serviços, economia, agricultura e meio ambiente, transmitidos ao vivo a partir das 8h30 da manhã de Londres (4h30 no Brasil).