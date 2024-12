Jogo do Tigrinho atrai 40% dos apostadores endividados das classes D e E

Impulsionado na internet por influenciadores digitais, o Jogo do Tigrinho é popular entre os endividados das classes D e E, segundo estudo do Serasa em parceria com o instituto Opinion Box.

O que aconteceu

Jogo do Tigrinho é a aposta mais comum entre as classes de renda mais baixas. A modalidade foi citada por 40,2% dos entrevistados endividados das classes D e E ao serem questionados sobre os tipos de aposta que têm o costume de fazer ou já fizeram.

Endividados com renda mais elevada são menos adeptos a esse tipo de aposta. Entre os integrantes das classes A e B com as contas no vermelho, o Jogo do Tigrinho foi acionado por 13,4% dos apostadores. Já na classe, C, a modalidade já foi opção de 25,2%.