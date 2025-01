Dólar ronda estabilidade e permanece negociado abaixo de R$ 6

Cotação para viajantes também tem estabilidade. O dólar turismo também apresenta baixa variação nesta sessão. Às 11h54, a divisa apresentava leve alta de 0,13%, cotada a R$ 6,190.

Efeito Trump contribui para recente desvalorização do dólar. O movimento considera a postura mais branda do presidente dos Estados Unidos em seus primeiros dias de mandato. A ideia de taxação sobre as importações foi adiada para fevereiro e o percentual estimado para os produtos originados na China reduzido.

Atenções estão voltadas para o Fórum Econômico Mundial. O evento realizado em Davos, na Suíça, contará nesta quinta-feira com a participação virtual de Donald Trump. O discurso está previsto para acontecer no início da tarde e gera apreensão pelas eventuais manifestações a respeito da condução da maior economia do mundo pelos próximos anos.

Possíveis declarações sobre tarifas e sanções comerciais que podem influenciar o cenário global.

Felipe Vasconcellos, Sócio da Equus Capital

Desvalorização futura do dólar ainda é incerta. A persistência do recuo da moeda norte-americana, que acumula queda de 3,8% neste ano, ainda depende do cenário internacional favorável e da continuidade das reformas fiscais no Brasil. "Incertezas políticas e fiscais ainda representam riscos significativos que podem afetar o apetite por risco e influenciar negativamente o real", diz Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos.

Bolsa

Ibovespa apresenta alta no pregão desta quinta. A variação positiva recompõe as perdas apuradas na véspera e devolve o principal índice do mercado acionário brasileiro acima dos 123 mil pontos.