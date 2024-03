Lula e Macron lançam submarino construído no Brasil com tecnologia francesa

Por Rodrigo Viga Gaier

ITAGUAÍ, Rio de Janeiro (Reuters) - Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron lançaram nesta quarta-feira um submarino construído no Brasil com tecnologia francesa, no âmbito de um programa que visa construir o primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear até o final da década.

Lula e Macron participaram de uma cerimônia no estaleiro de Itaguaí (RJ) para o lançamento do terceiro submarino movido a diesel construído em uma parceria de 10 bilhões de dólares entre os dois países.