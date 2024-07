Petz diz que prazo para negociação exclusiva com Cobasi pode ser estendido

O novo grupo somaria 483 lojas no país em cerca de 20 Estados, sendo 249 unidades da Petz e 234 da Cobasi, conforme os dados conhecidos na ocasião do anúncio do acordo.

Na B3, por volta de 11h55, as ações da Petz tinham alta de 6,44%, a 3,8 reais, entre os melhores desempenhos do Ibovespa, que subia 0,52%. Mas ainda acumulavam perdas na semana.

Em relatório sobre os riscos de canibalização da possível fusão entre Petz e Cobasi, analistas da XP estimaram 38 possíveis fechamentos de lojas, com a maior parte no Estado de São Paulo.

Também avaliaram que possíveis remédios do órgão antitruste Cade devem ficar em linha com operações de fusões e aquisições recentes no setor e não representam um risco ao acordo.

Daniela Eiger e equipe ainda ajustaram previsões para a Petz, reduzindo o Ebitda para 2024-25 em 10-11%, mas reiteraram o preço-alvo de 4,5 reais e a recomendação de "compra".

Na visão dos analistas, entre outras razões para tal visão, as eficiências operacionais e as sinergias de M&A devem ajudar a mitigar os ventos contrários do cenário macro.