Wall Street encerra melhor semana do ano com diminuição de temores de recessão nos EUA

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta sexta-feira, marcando o maior ganho semanal do ano conforme preocupações com uma desaceleração econômica diminuíram.

Os índices S&P 500 e Nasdaq registraram a sétima sessão consecutiva de ganhos, com ações se recuperando de perdas provocadas por uma queda vertiginosa há duas semanas. A liquidação, desencadeada por dados econômicos fracos e temores maiores de recessão, confirmou que o Nasdaq havia entrado em território de correção.