Futuros ficam estáveis antes de dados revisados de emprego e ata do Fed

A ata da reunião de julho do Fed também será divulgada mais tarde, enquanto agentes financeiros aguardam ainda o discurso do chair Jerome Powell no simpósio econômico de Jackson Hole, na sexta-feira.

"Esperamos que o chair do Fed continue sinalizando que um primeiro corte na taxa de juros está previsto para setembro. No entanto, há uma chance de os investidores ficarem desapontados com os comentários, caso haja alguma referência à rigidez da inflação", disse Guy Stear, chefe de estratégia de mercados desenvolvidos do Amundi Investment Institute.

Atualmente, os mercados financeiros estão precificando uma probabilidade de 69,5% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Fed em setembro, com uma chance de 30,5% de um corte de 50 pontos-base, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O futuro do S&P 500 subia 0,2%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,23%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,13%.

Os principais índices de Wall Street fecharam em queda marginal na terça-feira, interrompendo sua recente sequência de ganhos.

(Por Shashwat Chauhan em Bengaluru)