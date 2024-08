PwC será suspensa na China por 6 meses e pagará multa por auditoria na Evergrande, dizem fontes

Por Xie Yu e Julie Zhu

HONG KONG (Reuters) - Os órgãos reguladores chineses provavelmente vão impor uma suspensão de negócios, por seis meses, a grande parte da unidade de auditoria da PricewaterhouseCoopers na China continental, como penalidade por seu trabalho na incorporadora imobiliária Evergrande, de acordo com cinco fontes com conhecimento do assunto.

As fontes afirmaram que a PwC Zhong Tian -- entidade de contabilidade registrada e principal braço onshore da PwC na China -- será atingida pela proibição em seus negócios relacionados a valores mobiliários, afetando seu trabalho com clientes, incluindo empresas listadas, companhias com IPO em andamento e fundos de investimento na China continental, disseram as fontes.