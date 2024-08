Petróleo cai 1% após recuo abaixo do esperado nos estoques dos EUA

Por Nicole Jao

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os preços do petróleo caíram 1% nesta quarta-feira após um recuo menor do que o esperado nos estoques de petróleo dos Estados Unidos e devido à persistência de preocupações com a demanda chinesa, embora as perdas tenham sido limitadas por riscos de fornecimento no Oriente Médio e na Líbia.

Os futuros do petróleo Brent caíram 0,90 dólar, ou 1,13%, a 78,65 dólares o barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) caíram 1,01 dólar, ou 1,34%, a 74,52 dólares.