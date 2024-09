Diretor do Fed diz que preços continuarão altos, mas salários vão se recuperar

(Reuters) - A inflação está no rumo certo para atingir a meta de 2% do Federal Reserve, permitindo que o banco central dos Estados Unidos comece a reduzir os juros, disse o diretor do Fed Christopher Waller nesta sexta-feira, acrescentando, porém, que isso não significa que os preços voltarão aos níveis anteriores à pandemia.

Ainda assim, disse Waller, com o aumento dos salários, os preços acabarão se tornando mais acessíveis.

"Para que os preços caiam, seria necessário ter uma política monetária muito, muito restritiva, de uma forma que acho que ninguém gostaria de ver o que aconteceria", disse Waller na Universidade de Notre Dame. Mas, "seus salários se recuperam. O nível de preços é alto. Eventualmente, seu poder de compra real voltará a ser o que era".