Como os planos de impostos e gastos de Kamala e Trump afetam a dívida dos EUA

O ex-presidente diz que planeja estender todos os cortes de impostos que conseguiu aprovar no Congresso em 2017, isentar a Previdência Social e receitas de gorjetas e reduzir ainda mais o imposto de renda das empresas.

Essas mudanças provavelmente acrescentariam de 3,6 trilhões de dólares a 6,6 trilhões de dólares aos déficits primários dos EUA ao longo de 10 anos, de acordo com estimativas individuais e abrangentes publicadas por quatro previsores orçamentários analisadas pela Reuters: o Penn-Wharton Budget Model, o Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), a Tax Foundation e a Oxford Economics.

Os planos de Kamala, que incluem a expansão de um bônus de crédito tributário de 6 mil dólares para recém-nascidos, um crédito tributário de 25 mil dólares para quem estiver comprando imóveis pela primeira vez e nenhum imposto sobre gorjetas, poderiam reduzir os déficits em até 400 bilhões de dólares ou adicionar até 1,4 trilhão a eles ao longo de uma década, segundo os mesmos analistas.

As estimativas baseiam-se na pontuação orçamentária estática e são comparadas com a "linha de base" da lei atual do gabinete orçamentário do Congresso, que já pressupõe um aumento maciço de 22 trilhões de dólares na dívida até 2034.

ANÁLISE CONTÍNUA

As previsões variam consideravelmente dependendo de quais ideias mencionadas na campanha estão incluídas.