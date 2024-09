Petróleo sobe com impacto de furacão nos Estados Unidos

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (16), com o impacto contínuo do furacão Francine na produção no Golfo do México, nos Estados Unidos.

O furacão compensou preocupações persistentes com a demanda chinesa, e ocorreu antes de decisão sobre corte da taxa de juros do Federal Reserve dos Estados Unidos, que ocorrerá nesta semana.

Os futuros do petróleo Brent para novembro fecharam a US$ 72,75 o barril, alta de US$ 1,14, ou 1,59%. Os futuros do petróleo dos EUA para outubro fechou a US$ 70,09, alta de US$ 1,44, ou 2,1%.