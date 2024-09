Chair do Fed: não estou afirmando "missão cumprida" sobre redução da inflação

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que, mesmo que as pressões inflacionárias tenham claramente diminuído, ele não está pronto para dizer que as pressões sobre os preços definitivamente arrefeceram.

"Não estamos dizendo que a missão está cumprida ou algo parecido" quando se trata de levar a inflação de volta a 2%, disse Powell em coletiva de imprensa após a mais recente reunião de política monetária do Fed. "Mas devo dizer que estamos animados com o progresso que fizemos" para levar a inflação de volta à meta, disse ele.