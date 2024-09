Ações da China se recuperam após alívio com Fed elevar expectativas de afrouxamento

O índice Hang Seng, de Hong Kong, que é mais sensível às condições monetárias externas, subiu 2%, atingindo um pico de dois meses

Na quarta-feira, o banco central dos EUA deu início a uma série esperada de cortes na taxa de juros com uma redução de 0,5 ponto percentual, maior do que o normal.

Os investidores se animaram, já que o corte nos EUA oferece a Pequim mais espaço para afrouxar as condições monetárias e outras políticas, com menos risco de aumentar a pressão sobre o iuan.

A expectativa geral é de que a China reduza suas principais taxas de política monetária e de empréstimo na sexta-feira, segundo uma pesquisa da Reuters.

Embora os cortes nos juros pelo Fed sejam, em geral, positivos para os ativos dos mercados emergentes, Yan Wang, estrategista-chefe de mercados emergentes e da China da Alpine Macro, disse que as políticas macroeconômicas domésticas e as perspectivas de crescimento da China são muito mais críticas do que as ações do Fed.

Shen Zhengyang, consultor de investimentos da Northeast Securities, afirmou que a sustentabilidade da recuperação do mercado depende da força das medidas de flexibilização da China.