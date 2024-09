Presidente do Banco do Japão sinaliza que não há pressa para aumentar juros ainda mais

As "quedas unilaterais" do iene foram revertidas desde agosto e reduziram significativamente o risco de uma superação da inflação ao moderar o ritmo de aumento dos preços de importação, disse Ueda.

"Precisamos examinar os movimentos do mercado e os desdobramentos econômicos no exterior por trás deles ao definir a política monetária. Podemos nos dar ao luxo de gastar tempo fazendo isso", disse ele.

Os comentários destacam uma mudança no foco do Banco do Japão, que deixou de lado os riscos inflacionários e passou a se concentrar na possibilidade de desaceleração do crescimento global e nos aumentos do iene que pesam sobre a economia japonesa, que depende das exportações.

Eles estavam mais ou menos alinhados com os que Ueda fez após a reunião de política do Banco do Japão na sexta-feira, quando o conselho votou unanimemente pela manutenção das taxas de curto prazo em 0,25%.

Ueda enfatizou que as condições econômicas domésticas estavam se movendo de acordo com a projeção do Banco do Japão, com o aumento dos salários sustentando o consumo e ajudando a aumentar os preços do setor de serviços.

No entanto, ele destacou a necessidade de se observar os riscos crescentes no exterior, como a incerteza sobre como os aumentos agressivos das taxas de juros realizados no passado pelo Federal Reserve poderiam afetar a economia dos EUA.