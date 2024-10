Petrobras prevê produção de 13,3 mi m³/dia de gás no projeto de Sirius na Colômbia

CARTAGENA (Reuters) - A Petrobras prevê que o projeto de gás marítimo Sirius, na Colômbia, poderá ter uma produção de 13,3 milhões de metros cúbicos por dia (m³/dia) ao longo de 10 anos, disse o gerente-geral de exploração da companhia , Rogério Soares, durante uma apresentação em uma conferência do setor nesta quinta-feira.

"A concepção inicial do Sirius... prevê o primeiro gás offshore entre 2029 e 2030, com quatro poços produtores e uma produção esperada de 13,3 milhões de metros cúbicos por dia durante 10 anos", disse Soares, durante participação no fórum da Associação Colombiana de Petróleo (ACP), em Cartagena.

A área deverá contar ainda com um gasoduto de 117 quilômetros, segundo a apresentação.