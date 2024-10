Mercado passa a ver Selic em 11% ao fim de 2025, mostra Focus

Analistas consultados pelo Banco Central subiram sua projeção para o nível da Selic no próximo ano, em meio às expectativas ligeiramente mais altas para o crescimento do PIB e para o avanço do IPCA em 2024 e projeção de uma inflação menor em 2025, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que a mediana das expectativas para a taxa básica de juros ao fim do próximo ano é de 11,00%, de 10,75% na semana anterior, indicando menos cortes de juros em 2025.

Para 2024, a projeção da Selic se manteve em 11,75%. No momento, a taxa está em 10,75%.