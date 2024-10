Ford tem lucro trimestral acima do esperado, mas enfraquece projeção para o ano

A empresa reportou um lucro líquido de 900 milhões de dólares no terceiro trimestre, impactado por um encargo de 1 bilhão de dólares relacionado ao cancelamento da produção em agosto de um SUV elétrico de três fileiras. As ações da Ford caíam cerca de 3% no pós-mercado norte-americano.

Em termos ajustados, a Ford reportou um lucro trimestral de 0,49 dólar por ação, ante estimativa média dos analistas de 0,47 dólar, segundo dados compilados pela LSEG.

O presidente-executivo da Ford, Jim Farley, tem tomado decisões difíceis sobre a linha de veículos elétricos da empresa, em meio à intensificação da concorrência no último ano de Tesla e de montadoras chinesas. A Ford cancelou o tão aguardado utilitário esportivo elétrico de três fileiras, apelidado de "trem-bala pessoal", afirmando que o veículo não poderia mais ser lucrativo dentro do prazo necessário.

Os executivos da empresa disseram que, para tornar seu negócio de veículos elétricos sustentável, os novos veículos precisam ser lucrativos dentro de 12 meses após seu lançamento.

(Reportagem de Nathan Gomes em Bengaluru)