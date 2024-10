Trabalhadores iniciam greves enquanto Alemanha se preocupa com futuro industrial

Também nesta semana, a gigante automobilística Volkswagen pode anunciar planos para fechar três fábricas em seu país pela primeira vez em seus 87 anos de história, demissões em massa e cortes salariais de 10% para os trabalhadores que mantiverem seus empregos.

A piora das perspectivas de negócios na maior economia da Europa aumentou a pressão sobre o frágil governo de coalizão do chanceler Olaf Scholz, que pode estar à beira do colapso às vésperas de eleições federais no próximo ano, com as rachaduras políticas se ampliando.

Scholz realizará uma reunião com líderes empresariais nesta terça-feira, incluindo o chefe da Volkswagen, Oliver Blume, mas sua equipe já minimizou as expectativas de resultados rápidos. Em um sinal de disfunção do governo, seu ministro das Finanças também anunciou uma reunião de cúpula separada no mesmo dia.

A Alemanha tem um longo histórico de chamadas "greves de advertência" durante negociações salariais, mas elas ocorrem em um momento em que os empregadores estão cada vez mais preocupados com o futuro. Um importante grupo empresarial disse que uma pesquisa com empresas apontou que a Alemanha passará por outro ano de contração econômica em 2024 e não terá perspectiva de crescimento no próximo ano.

"Não estamos lidando apenas com uma crise cíclica, mas com uma crise estrutural persistente na Alemanha", disse Martin Wansleben, diretor administrativo da Câmara Alemã de Comércio e Indústria (DIHK), que realizou a pesquisa.

"Estamos muito preocupados com o quanto a Alemanha está se tornando um fardo econômico para a Europa e não pode mais cumprir seu papel de força de trabalho econômica", disse.