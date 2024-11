Trajetória de corte de juros do Fed deve ser mais superficial após a eleição de Trump

(Reuters) - A eleição de Donald Trump para a Presidência dos Estados Unidos está alimentando apostas no mercado financeiro de que o Federal Reserve fará menos cortes na taxa de juros no próximo ano, na expectativa de que uma série de novas políticas quando ele assumir o cargo irá estancar o progresso descendente da inflação.

Operadores continuam a precificar um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de política monetária do Fed na quinta-feira, e uma grande probabilidade de outra redução em dezembro, o que colocaria a taxa básica em uma faixa de 4,25% a 4,50%.

Porém, eles agora veem apenas mais dois cortes no próximo ano, em vez dos quatro que as autoridades do Fed haviam projetado em setembro, com base na precificação nos mercados de juros futuros.