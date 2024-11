Peru quer acordo de livre comércio com a Índia em 2025, diz ministra

León afirmou que as negociações com a Índia tiveram oito rodadas e foram pausadas durante as eleições peruanas ocorridas neste ano.

“Esperamos avançar com as negociações agora que voltamos a conversar e que, no ano de 2025, possamos ter um acordo de livre comércio com a Índia”, afirmou León em entrevista no seu gabinete, na sexta-feira.

O comércio entre Peru e Índia aumentou nos últimos anos, pela venda de ouro por parte do país andino. As exportações peruanas para a nação asiática totalizaram cerca de 3,5 bilhões de dólares entre janeiro e setembro deste ano, um aumento de 77% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do governo do Peru.

Terceiro maior produtor de cobre do mundo, o Peru também está negociando um acordo de livre comércio com a Indonésia, quarto país mais populoso do mundo, onde vivem mais de 280 milhões de pessoas. A ministra afirmou que pretende atualizar o pacto com a China.

O Peru também quer um acordo para fortalecer os laços econômicos com o Brasil, algo que está pendente desde 2016 por causa de um protocolo anticorrupção. A intenção, disse León, é chegar a um acordo de livre comércio.

“Depois de tudo o que ocorreu nos últimos anos com algumas empresas brasileiras, é muito importante ter uma cláusula anticorrupção dentro do próximo acordo”, afirmou.