BC fará dois leilões de linha na quarta-feira com oferta total de US$4 bilhões

OUTRAS OPERAÇÕES

Em 2 de setembro o BC realizou operação de venda de contratos de swap cambial, com injeção de 735 milhões de dólares no sistema. A negociação de swaps tem o efeito equivalente à venda de dólares no mercado futuro.

Desde então o BC tem se limitado a promover diariamente operações de rolagem de swaps cambiais que estão para vencer -- o que, na prática, tem pouco ou nenhum efeito nas cotações do dia.

Em 30 de agosto, o BC realizou leilão de venda à vista de até 1,5 bilhão de dólares -- neste caso, sem operação de recompra no futuro. Na época, o BC disse que a operação foi motivada por um fluxo atípico.

(Por Fabrício de CastroEdição de Pedro Fonseca)