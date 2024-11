Taxas de juros a partir de 2026 caem enquanto mercado espera por pacote fiscal

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo -- estava em 11,456%, ante 11,443% do ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 13,22%, ante o ajuste de 13,316%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,06%, ante 13,104% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,94%, ante 12,972%.

No exterior, o ataque da Ucrânia ao território da Rússia com mísseis norte-americanos -- o primeiro do atual conflito -- elevou as tensões no leste europeu.

Já a Rússia emitiu um sinal de alerta aos Estados Unidos ao alterar seus parâmetros para um ataque nuclear, apenas alguns dias depois que o governo do presidente Joe Biden supostamente permitiu que a Ucrânia dispare mísseis norte-americanos no território russo. A doutrina atualizada descreve as ameaças que fariam com que a Rússia, a maior potência nuclear do mundo, usasse estas armas.

Em reação às notícias, os investidores foram em busca de ativos de segurança, como títulos norte-americanos e o dólar. Isso fazia os rendimentos dos Treasuries cederem e a moeda norte-americana subir ante boa parte das demais divisas, incluindo o real.

No Brasil, porém, a aversão ao risco não se traduziu em uma abertura da curva de DIs -- algo que seria esperado.