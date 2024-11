Ações da China e de Hong Kong ficam mistas enquanto mercado avalia tarifas dos EUA e estímulo

Mas o sentimento foi amplamente negativo ao longo do dia, depois que uma pesquisa da Reuters com mais de 50 economistas mostrou que os EUA podem impor tarifas de quase 40% sobre as importações da China no início do próximo ano. Isso poderia reduzir o crescimento da segunda maior economia do mundo em até 1 ponto percentual.

Pequim pode anunciar um déficit fiscal mais alto e mais emissão de títulos em 2025 para apoiar a recompra de terrenos e casas construídas, bem como injeção de capital bancário, além de um possível estímulo para compensar o choque das tarifas dos EUA em um futuro próximo, disseram analistas do Bank of America em uma nota.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,85%, a 38.026 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,53%, a 19.601 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,07%, a 3.370 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,09%, a 3.989 pontos.