Seguros para plataformas de petróleo do Brasil crescem com contratações de plataformas próprias por petroleiras

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Um movimento da Petrobras e de outras petroleiras de contratar mais plataformas próprias, em detrimento das afretadas, impulsionou os negócios no setor de seguros no Brasil nos últimos anos, disse à Reuters a coordenadora da subcomissão de Riscos de Petróleo da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).

No acumulado do ano até setembro, as seguradoras com operações em território nacional arrecadaram cerca de 1,8 bilhão de reais com prêmio do seguro de operações da indústria de petróleo, alta de 30,4% se comparado com o mesmo período do ano passado, segundo um levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), em conjunto com a FenSeg.