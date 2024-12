Indústria do Brasil perde força em novembro mesmo com resiliência da demanda, mostra PMI

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - A expansão do setor industrial brasileiro perdeu força em novembro pelo segundo mês seguido mesmo com a resiliência da demanda encorajando as empresas a elevar os volumes de produção, mostrou nesta segunda-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI).

O levantamento, compilado pela S&P Global, mostrou que o PMI caiu a 52,3 em novembro, de 52,9 em outubro, marcando a menor taxa de expansão em três meses. Ainda assim, o índice permanece acima da marca de 50 que separa crescimento de produção pelo 11º mês seguido.