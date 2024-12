Porco ajuda cães a aprender novos truques no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Assistente pouco convencional, o porco Pablo desempenha um papel fundamental no negócio de adestramento de cães de seu dono no Rio de Janeiro, ajudando cachorros em dificuldades a relaxarem.

O proprietário de Pablo, o uruguaio José Luis García, mudou de carreira após a pandemia para se tornar adestrador de cães. Em seu porco de estimação, encontrou um aliado.

Usando um suéter para o clima frio, Pablo anda pelas ruas com uma coleira junto com os cães que García treina. Tratado como mais um membro da matilha, ele brinca no parque para cães, cheira suas guloseimas e serve como uma presença tranquilizante.