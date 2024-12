BC acelera aperto com alta de 1 ponto na Selic e prevê mais dois aumentos equivalentes

"A percepção dos agentes econômicos sobre o recente anúncio fiscal afetou, de forma relevante, os preços de ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o prêmio de risco, as expectativas de inflação e a taxa de câmbio. Avaliou-se que tais impactos contribuem para uma dinâmica inflacionária mais adversa", disse o BC no comunicado.

Com o ajuste desta quarta, a Selic atingiu o maior nível desde dezembro de 2023, quando também estava em 12,25% em meio a um ciclo de cortes nos juros. O Copom retomou ciclo de alta nos juros básicos em setembro, quando elevou a Selic em 0,25 ponto percentual, e fez nova elevação em novembro, de 0,50 ponto.

Para o BC, a atividade econômica e o mercado de trabalho no país seguem apresentando dinamismo, com o PIB do terceiro trimestre indicando uma abertura adicional do hiato do produto --quando a atividade do país opera acima de seu potencial, o que pressiona os preços.

No comunicado, o Copom passou a afirmar que “em função da materialização de riscos”, o cenário está menos incerto e mais adverso, com persistência de assimetria no seu balanço de riscos, que aponta maiores chances de alta nos preços à frente.

“A inflação cheia e as medidas subjacentes têm se situado acima da meta para a inflação e apresentaram elevação nas divulgações mais recentes”, disse.

A decisão desta quarta divergiu da expectativa de mercado captada em pesquisa da Reuters, na qual 31 de 40 economistas entrevistados na última semana projetavam que o BC elevaria a Selic em 0,75 ponto. Bancos de grande porte, como Itaú e JP Morgan, e o mercado de juros, contudo, já apostavam em um aumento mais forte, de 1,00 ponto.