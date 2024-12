Cedro Participações vence sozinha leilão de "área do meio" no Porto de Itaguaí

A Cedro se define como uma empresa privada de médio porte e pela primeira vez vai ter acesso a um porto para movimentação de minério que produz, que atualmente vende para o mercado interno. A companhia entrou no leilão citando que vê uma expectativa de ampliação da produção de minério de ferro no Brasil nos próximos anos e que isso vai gerar uma escassez de capacidade portuária.

A companhia, que atua também nos setores imobiliário, de agronegócio e fármacos, produz hoje 7 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e tem uma projeção de elevar o volume para 20 milhões de toneladas no próximo ano. A Cedro tem duas minas em Minas Gerais, em Nova Lima e Mariana, segundo informações da empresa.

A área ITGO2 está interligada por ferrovia (MRS) até a região do quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. O projeto prevê a construção de um píer exclusivo para a área, que já conta com operações da CSN e da Vale. Os principais sócios da MRS são CSN, Vale e Usiminas.

O leilão estava previsto para acontecer em outubro e ocorreu nesta quarta-feira após o primeiro bloco de arrendamentos portuários ter sido realizado em agosto. Na ocasião, o governo federal conseguiu arrendar cinco áreas portuárias em Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

O certame, que começou com uma hora de atraso na B3, ainda contou com disputas envolvendo outras duas áreas, menores em relação à ITG02: MAC16, no Porto de Maceió; e MCP03, no Porto de Santana (AP). A primeira foi vencida pelo consórcio Britto Macelog, com oferta de 1,45 milhão de reais; e a segunda por Rocha Granéis Sólidos, com proposta de 58,1 milhões de reais.