Dólar dispara quase 3% e bate novo recorde com receio fiscal e decisão do Fed

Na B3, às 17h17, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 2,67%, a 6,274 reais na venda.

Por mais um pregão, o foco do mercado permaneceu sobre o cenário fiscal do país, com investidores analisando novas notícias sobre a tramitação do pacote fiscal do governo no Congresso, que deve entrar em recesso na sexta-feira.

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira o texto-base do projeto que impõe travas para o crescimento de despesas com pessoal e incentivos tributários no caso de déficit primário -- o Projeto de Lei Complementar 210, que faz parte do pacote fiscal.

Segundo o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), os outros dois textos que compõem o pacote do governo -- um projeto de lei e uma Projeto de Emenda à Constituição -- devem ser analisados pelo plenário nesta quarta-feira.

No entanto, as notícias não pareciam suficientes para impedir a alta do dólar nesta sessão.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse mais cedo que teve uma reunião positiva com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), acrescentando que a votação do pacote fiscal na Casa depende apenas da chegada do texto após a votação na Câmara dos Deputados.