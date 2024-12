Bombeiros encontram mais dois corpos em queda de ponte entre Tocantins e Maranhão

Ainda no local, o bombeiro militar localizou um caminhão, uma caminhonete e duas motocicletas. "A partir de agora, os operadores traçam estratégias para realizar novos mergulhos para extrair os corpos, visto que um está na cabine de um dos veículos, e outro embaixo da caminhonete", afirmou o Corpo de Bombeiros.

O desastre na ponte de mais de meio quilômetro de extensão levou para o fundo do rio Tocantins um caminhão com 76 toneladas de ácido sulfúrico e outro com 25,3 mil litros de pesticidas, segundo relatório da Agência Nacional de Águas (ANA), que faz parte dos esforços de contenção dos impactos do desmoronamento juntamente com a Marinha.

PRODUTOS QUÍMICOS

A carga de ácido sulfúrico tinha como destino a fábrica de celulose da Suzano em Imperatriz (MA), distante cerca de 140 quilômetros da ponte que desabou, e o transporte estava sendo realizado pela Ambipar, segundo informou o governo do Maranhão. O ácido é usado em uma série de processos industriais, sendo também um dos insumos usados na produção de celulose.

Procurada, a Suzano não confirmou de imediato a informação do governo do Estado, mas afirmou que disponibilizou seus laboratórios para a realização de testes de qualidade da água do rio Tocantins e que "já vem contribuindo ativamente com os trabalhos em curso".

Representantes da Ambipar, uma das maiores empresas de gestão ambiental da América Latina, não retornaram pedidos de comentários até a publicação deste texto.